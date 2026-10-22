DAX 25.476 -0,7%ESt50 6.124 -1,3%MSCI World 4.953 +0,6%Top 10 Crypto 10,86 -1,8%Nas 26.703 +1,1%Bitcoin 72.980 -2,5%Euro 1,1204 -0,3%Öl 112,0 +2,9%Gold 4.079 -1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Breite Nachfrage

Honeywell Technologies-Aktie stabil: Ziele angehoben

Honeywell Technologies-Aktie stabil: Ziele angehoben

Honeywell Technologies hat im dritten Quartal von einer breit angelegten Nachfrage in seinen wichtigsten Absatzmärkten profitiert und hebt seine Ziele für das Jahr an.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Honeywell Aerospace
140.06 EUR -1.96 EUR -1.38 %
Charts | News | Analysen

Konzernchef Vimal Kapur sprach laut Mitteilung vom Donnerstag von starken Ergebnissen in allen Geschäftsbereichen in den ersten drei Monaten als eigenständiges Unternehmen. Der Manager peilt 2026 nun einen Umsatz in der Spanne von 20 bis 20,1 Milliarden Dollar an. Zuvor hatte die Prognose noch bei 19,8 bis 20 Milliarden Dollar gelegen. Vorbörslich notiert die Aktie an der NASDAQ zeitweise 0,27 Prozent tiefer bei 214.14 US-Dollar.

Werbung

Honeywell Technologies ist aus dem Mischkonzern Honeywell hervorgegangen, der Ende Juni seine Luftfahrtsparte abgespalten hatte. Beide Unternehmen arbeiten seit dem dritten Quartal eigenständig. In den drei Monaten bis Ende September setzte Honeywell Technologies fast 5 Milliarden Dollar um, rund ein Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Organisch betrug das Plus 7 Prozent. Positiv hätten sich dabei auch höhere Preise ausgewirkt, hieß es.

Konzernweit kletterte der um Sondereffekte bereinigte Gewinn je Aktie (EPS) im Berichtszeitraum um gut ein Drittel auf 2,27 Dollar. Dies war laut Chef Kapur mehr als vom Management erwartet, weshalb er auch hier das Jahresziel erhöhte. Angepeilt ist jetzt für diese Kennziffer eine Bandbreite von 8,40 bis 8,45 Dollar (zuvor 8,05 bis 8,35 USD). Die starke Entwicklung gebe ihm "große Zuversicht in unsere langfristige Strategie und die Fähigkeit, unsere Ziele für 2029 zu erfüllen", ergänzte der Konzernchef.

/tav/men/stk

CHARLOTTE (dpa-AFX)

Bildquellen: Michael Vi / Shutterstock.com, SNEHIT PHOTO / Shutterstock.com

Aktuelle Honeywell Aerospace Aktie News

Werbung

Honeywell Aerospace Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Honeywell Aerospace nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.