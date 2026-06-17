DAX24.949 +0,1%Est506.305 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3200 +2,3%Nas26.022 -1,3%Bitcoin55.935 -0,1%Euro1,1483 -0,2%Öl78,10 -0,7%Gold4.267 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F BMW 519000 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
USA-Iran-Abkommen unterzeichnet: DAX leichter -- Asiens Börsen uneins - Tokio mit neuem Rekordhoch -- Apple-CEO hält Preiserhöhungen für unausweichlich -- SpaceX, Amazon, Chip-Aktien, VW im Fokus
Top News
Kerosin-Entlastung: Aktien von Lufthansa, TUI & Air France-KLM auf Erholungskurs Kerosin-Entlastung: Aktien von Lufthansa, TUI & Air France-KLM auf Erholungskurs
Aktien von Mercedes & Co. unter Druck: Autobranche leidet weiter unter BMW-Gewinnwarnung Aktien von Mercedes & Co. unter Druck: Autobranche leidet weiter unter BMW-Gewinnwarnung
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Breiter Burggraben

NVIDIA bleibt KI-Champion - Morningstar hält Aktie trotz Rekordbewertung für zu günstig

18.06.26 10:39 Uhr
NASDAQ-Titel NVIDIA-Aktie bleibt KI-Star: Warum Morningstar jetzt noch Kurspotenzial sieht | finanzen.net

Trotz einer bereits starken Rally und einer Bewertung im Billionenbereich sieht Morningstar die NVIDIA-Aktie weiterhin im Zentrum des globalen KI-Ausbaus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet A (ex Google)
317,40 EUR 1,15 EUR 0,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Amazon
208,90 EUR 2,35 EUR 1,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
180,08 EUR 2,08 EUR 1,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Morningstar setzt den Fair Value der NVIDIA-Aktie auf 280 US-Dollar je Aktie fest
• NVIDIA bleibt ein Wide-Moat-Unternehmen im Zentrum des KI-Ökosystems
• Der Markt unterschätzt wohl das langfristige Wachstum durch KI-Infrastruktur

Das Analysehaus Morningstar geht davon aus, dass der Markt die langfristigen Wachstumsaussichten von KI-Platzhirsch NVIDIA noch immer unterschätzt. Die Aktie wird daher als potenziell zu günstig eingestuft. Den fairen Wert des Titels sehen die Analysten derzeit bei 280 US-Dollar und signalisieren damit, dass der Markt das langfristige Wachstumspotenzial des Unternehmens noch nicht vollständig eingepreist hat. Am Donnerstag geht es für die an der NASDAQ gelistete NVIDIA-Aktie vorbörslich zeitweise um 1,05 Prozent auf 206,80 US-Dollar aufwärts.

Gleichzeitig vergibt das Analysehaus eine Wide Economic Moat-Bewertung bei einer Very High Uncertainty Rating-Einschätzung. Damit signalisiert Morningstar eine Kombination aus starker struktureller Marktposition, aber gleichzeitig erhöhter Unsicherheit hinsichtlich der langfristigen Entwicklung.

Zentrale Rolle im KI-Ökosystem

NVIDIA steht weiterhin im Zentrum des weltweiten KI-Infrastrukturaufbaus. Das Unternehmen profitiert demnach von der anhaltend starken Nachfrage nach KI-GPUs und bleibt ein zentraler Anbieter für Rechenleistung im KI-Ökosystem.

Laut Analyse gibt es derzeit kaum Hinweise großer Kunden darauf, dass der globale Ausbau der KI-Infrastruktur in absehbarer Zeit deutlich nachlassen werde. Morningstar erwartet daher eine weiterhin robuste Nachfrage in den kommenden Jahren.

Wachstumsperspektiven bis 2027

NVIDIA erwarte eine starke Entwicklung der KI-GPU-Systeme in den Jahren 2026 und 2027. Der Wachstumspfad werde dabei vor allem durch den Ausbau der KI-Infrastruktur großer Kunden getragen.

Gleichzeitig geht das Analysehaus davon aus, dass NVIDIA auch darüber hinaus eine zentrale Rolle behält - gestützt durch sein Software-Ökosystem rund um CUDA sowie seine Fähigkeiten in Chipdesign, Netzwerktechnologie und Interconnect-Lösungen. Diese Kombination aus Hardware und Software werde entscheidend dafür sein, dass NVIDIA auch langfristig im Zentrum der KI-Architektur bleibt.

Langfristiger Wettbewerb und Marktanteile

Zwar werde der Wettbewerb im KI-Chipmarkt zunehmen. Insbesondere Google und Amazon dürften verstärkt eigene Chips und KI-Hardware entwickeln, was NVIDIA perspektivisch Marktanteile kosten könnte.

Dennoch erwartet Morningstar, dass sich der Marktanteil von NVIDIA stabilisieren wird - auf rund 68 Prozent bis 2030, verglichen mit etwa 80 Prozent aktuell. Gleichzeitig wachse der Gesamtmarkt für KI-Infrastruktur deutlich weiter, was den Rückgang teilweise kompensieren sollte.

Bewertungsrahmen: Bullen- und Bärenfall

Morningstar beschreibt drei zentrale Bewertungsniveaus: Der Fair Value liegt bei 280 US-Dollar je Aktie. Diese Bewertung basiere auf der Annahme eines starken Wachstums in den kommenden Jahren, gefolgt von einer moderaten Abschwächung ab 2028, bei gleichzeitig hoher Margenstabilität, weil NVIDIA seine Preissetzungsmacht behält.

Der Bull Case liegt sogar bei 420 US-Dollar je Aktie bei ausbleibendem Marktanteilsverlust und starkem Wachstum bis 2030. Im Bear Case sind es hingegen nur 180 US-Dollar je Aktie bei stärkerem Übergang zu alternativen Chiparchitekturen oder schwächerer KI-Nachfrage.

Was das für Anleger bedeutet

Die Morningstar-Einschätzung zeichnet ein Bild eines weiterhin dominanten KI-Unternehmens mit hoher struktureller Stärke, aber auch zunehmendem Wettbewerb. Entscheidend bleibt, ob der globale KI-Infrastrukturzyklus wie erwartet weiter stark wächst und NVIDIA seine Preissetzungsmacht halten kann.

Für Anleger bedeutet das: NVIDIA bleibt ein zentraler KI-Wert mit langfristigem Wachstumsszenario, jedoch auch mit erhöhter Bewertungs- und Technologiesensitivität. Wer investiert ist, sollte insbesondere die Entwicklung des KI-Investitionszyklus großer Cloud-Anbieter und mögliche Marktanteilsverschiebungen im Blick behalten. Neueinstiege hängen stark davon ab, wie viel von diesem langfristigen Wachstum bereits im aktuellen Kursniveau eingepreist ist.

Thomas Zoller, Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Alphabet A (ex Google) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Konstantin Savusia / Shutterstock.com, JHVEPhoto / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
08.06.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
21.05.2026NVIDIA KaufenDZ BANK
21.05.2026NVIDIA BuyUBS AG
21.05.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
21.05.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08.06.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
21.05.2026NVIDIA KaufenDZ BANK
21.05.2026NVIDIA BuyUBS AG
21.05.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
21.05.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
18.03.2026NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen