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BREMEN (dpa-AFX) - Bremer Mercedes-Beschäftigte protestieren gegen Sparkurs Rund 4.000 Beschäftigte von Mercedes-Benzh aben in Bremen gegen den Sparkurs des Autobauers protestiert. Die Demonstration und die anschließende Kundgebung seien friedlich verlaufen, bilanzierte eine Sprecherin der Polizei. Als Redner sprach Bremens Regierungschef Andreas Bovenschulte (SPD).

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Im Bremer Werk arbeiten rund 11.000 Menschen. Damit ist der Autobauer der größte private Arbeitgeber der Region. Weitere Aktionen waren in Sindelfingen, Stuttgart, Rastatt, Kuppenheim, Düsseldorf, Berlin, Hamburg und Germersheim geplant.

Gewerkschaft: Sparkurs auf Kosten der Beschäftigten

Hintergrund der Proteste sind angekündigte Sparmaßnahmen: Der Stuttgarter Konzern verschiebt eine geplante Sonderzahlung auf das kommende Jahr. Zudem fordert der Vorstand, dass die Mitarbeiter künftig für das gleiche Geld mehr arbeiten sollen. Der Sparkurs ist aus Sicht des Autobauers nötig, weil der Gewinn eingebrochen ist.

Die IG Metall kritisiert, dass sich die Maßnahmen einseitig gegen die Belegschaft richten würden. Die Mitarbeitenden sollen für die Krise in der Automobilbranche zahlen, kritisierte Dennis Stratmann vom Ortsvorstand der IG Metall Bremen. "Das lassen wir nicht zu."/miu/DP/stw