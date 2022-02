Bremer Regierungschef will Ende der Corona-Beschränkungen

BREMEN (dpa-AFX) - Für eine schrittweise Aufhebung der Corona-Maßnahmen hat sich Bremens Regierungschef Andreas Bovenschulte ausgesprochen. "Wir sollten die pandemiebedingten Beschränkungen des gesellschaftlichen Lebens bis zum 19. März weitgehend beenden", sagte der SPD-Politiker der Zeitung "Welt am Sonntag". Aber: Voraussetzung dafür sei, dass die Lage in den Kliniken weiterhin beherrschbar bleibt und keine Gefahr für die kritische Infrastruktur besteht.

Am Mittwoch kommen Bund und Länder erneut zu Gesprächen über die weiteren Schritte in der Pandemie zusammen. Der 19. März steht im Infektionsschutzgesetz als Enddatum für Verordnungen mit den Corona-Beschränkungen. Der Bundestag könnte die Gültigkeit einmalig um drei Monate verlängern.

Aus Sicht des Bremer Bürgermeisters sollten nach dem Auslaufen der bisherigen Regelungen nur noch grundsätzliche Schutzmaßnahmen wie Abstandsregeln und die Maskenpflicht in den öffentlichen Verkehrsmitteln gelten. Auch Schutzmaßnahmen in bestimmten Bereichen wie etwa in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen sollten beibehalten werden, sagte Bovenschulte der Zeitung.

Der Chef der Staatskanzlei in Mecklenburg-Vorpommern, Patrick Dahlemann (SPD), sagte, er sehe die Notwendigkeit für eine Abstimmung der Länder bei Lockerungen der Corona-Maßnahmen. Mit Blick auf die trotz hoher Inzidenzen niedrigere Belastung der Krankenhäuser in der Omikron-Welle sei es richtig, "dass wir am Montag in der CdS-Konferenz einen gemeinsamen Plan von Bund und Ländern entwickeln", sagte er. Die Chefs der Staatskanzleien der Länder treffen sich im Vorfeld zur Vorbereitung der Bund-Länder-Konferenz.

Den Bericht der "Welt am Sonntag", wonach sich die von der SPD regierten Bundesländer untereinander darauf geeinigt haben sollen, auf eine weitgehende Rücknahme der Corona-Maßnahmen bis zum 19. März hinwirken zu wollen, wollte die Staatskanzlei in Mecklenburg-Vorpommern nicht bestätigen. In dem Medienbericht hieß es zudem, dass AHA-Regeln und Maskenpflicht im öffentlichen Raum den Plänen zufolge zunächst weiter gelten sollen und das auch weitere Corona-Maßnahmen wieder in Kraft treten könnten, falls eine erneut eine Überlastung der Krankenhäuser droht./hho/DP/he