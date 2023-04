Bremerhaven erwartet 2023 bis zu 250 000 Kreuzfahrt-Passagiere

BREMERHAVEN (dpa-AFX) - Bremerhaven erwartet für 2023 wieder ähnlich hohe Zahlen an Kreuzfahrt-Passagieren wie vor der Corona-Pandemie. Insgesamt seien für das laufende Jahr mehr als 100 Kreuzfahrtschiffe angemeldet, sagte Andrea Kamjunke vom Columbus Cruise Center. Sollten die Schiffe wieder so gut ausgelastet sein wie 2022, könnten am Ende bis zu 250 000 Passagiere in Bremerhaven an oder von Bord gehen, prognostizierte sie. 2019 verzeichnete Bremerhaven bei 115 Schiffsanläufen 248 000 Passagiere. "Man merkt, dass die Leute wieder Lust haben zu reisen", sagte Kamjunke. Wegen der Corona-Beschränkungen habe die Kreuzfahrtsaison im vorigen Jahr erst spät im Sommer wieder richtig durchstarten können.

Die Hauptsaison sei von Mai bis Anfang Oktober. "Die Hauptziele von Bremerhaven aus sind Großbritannien und Norwegen", sagte Kamjunke. Inzwischen fahren aber auch viele Schiffe Richtung Spanien und Portugal. Am Samstag sollte das ehemalige ZDF-Traumschiff "Deutschland" zum Saisonauftakt von Bremerhaven Richtung Dänemark starten. Das Schiff war am Donnerstag noch als "World Odyssey" angekommen und anschließend für die Kreuzfahrtsaison umbenannt worden. Als "World Odyssey" betreibt eine amerikanische Organisation das Schiff in den Wintermonaten als schwimmende Universität für bis zu 600 Studierende, in den wärmeren Monaten fährt es für Phoenix Reisen unter dem Namen "Deutschland".

Seit Ende 2021 wird die Bremerhavener Columbuskaje neu gebaut, ein erster Abschnitt ist gerade fertiggestellt worden. Im Herbst 2025 soll eine mobile Landstromanlage dazukommen, sagte Kamjunke./jbi/DP/he