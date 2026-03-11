DAX23.532 -0,5%Est505.733 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2300 -1,0%Nas22.410 -1,4%Bitcoin61.053 +0,3%Euro1,1523 -0,3%Öl99,56 +6,3%Gold5.154 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 BioNTech (ADRs) A2PSR2 SAP 716460 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Bayer BAY001 RENK RENK73 Vonovia A1ML7J Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX sinkt -- US-Börsen in Rot -- RWE besser als befürchtet -- BMW: Schwache Zahlen -- PayPay vor IPO -- Ballard Power, TUI, DroneShield, Ölpreise, Siemens Energy, Rüstungsaktien, AIXTRON im Fokus
Top News
Nahostkonflikt im Fokus: DAX gibt am Nachmittag ab - Ölpreise steigen erneut Nahostkonflikt im Fokus: DAX gibt am Nachmittag ab - Ölpreise steigen erneut
BMW-Aktie fällt: Vorsichtiger Ausblick nach Umsatz- und Gewinnrückgang - Dividende steigt BMW-Aktie fällt: Vorsichtiger Ausblick nach Umsatz- und Gewinnrückgang - Dividende steigt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Brennstoffzellen-Bilanz

Ballard Power-Aktie zieht an: Verluste schrumpfen weiter - Fortschritte beim Umsatz

12.03.26 14:35 Uhr
Ballard Power-Aktie an der NASDAQ steigt: Verluste schrumpfen, Umsatz steigt - Dreht Ballard Power jetzt endlich auf? | finanzen.net

Der kanadische Hersteller von Brennstoffzellen, Ballard Power, hat am Donnerstag seine Bücher geöffnet. So fielen die Zahlen aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ballard Power Inc.
2,13 EUR 0,28 EUR 15,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Für Ballard Power ist das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2025 mit roten Zahlen zu Ende gegangen. Je Aktie verlor das Unternehmen der Brennstoffzellenbranche 0,06 US-Dollar nach einem Verlust von 0,16 US-Dollar im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Damit fiel das Ergebnis besser aus als erwartet: Die Analystenschätzungen für das EPS hatten sich im Vorfeld auf -0,08 US-Dollar belaufen.

Wer­bung

Der Umsatz lag mit 33,6 Millionen US-Dollar unterdessen ebenfalls leicht über den Erwartungen der Analysten von 32,24 Millionen US-Dollar. Im Vorjahreszeitraum hatte Ballard Power noch Erlöse von 24,52 Millionen US-Dollar eingefahren.

Auf Gesamtjahressicht blieb das Unternehmen in den roten Zahlen: Das EPS lag bei -0,30 US-Dollar nach -1,08 US-Dollar je Aktie im Vorjahr und Analystenerwartungen von -0,31 US-Dollar je Anteilsschein. Der Umsatz verbesserte sich daneben im abgelaufenen Jahr von zuvor 69,73 Millionen US-Dollar auf nun 99,4 Millionen US-Dollar - damit wurden die Analystenschätzungen in Höhe von 97,72 Millionen US-Dollar ebenso übertroffen.

Die Ballard Power-Aktie zeigt sich an der US-Börse NASDAQ zeitweise 4,66 Prozent höher bei 2,25 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Ballard Power

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ballard Power

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Nachrichten zu Ballard Power Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Ballard Power Inc.

DatumRatingAnalyst
15.09.2017Ballard Power BuyH.C. Wainwright & Co.
03.05.2017Ballard Power OutperformFBR & Co.
21.01.2015Ballard Power Systems BuyMLV Capital
04.11.2014Ballard Power Systems BuyROTH Capital Partners, LLC
14.01.2008Ballard Power Systems DowngradeGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
15.09.2017Ballard Power BuyH.C. Wainwright & Co.
03.05.2017Ballard Power OutperformFBR & Co.
21.01.2015Ballard Power Systems BuyMLV Capital
04.11.2014Ballard Power Systems BuyROTH Capital Partners, LLC
29.06.2006Ballard Power Kursziel 10 EuroFocus Money
DatumRatingAnalyst
30.11.2007Ballard Power Systems ErsteinschätzungJP Morgan Chase & Co.
28.07.2006Ballard Power Systems holdCitigroup
02.03.2006Ballard Power AusbruchsversuchFocus Money
24.02.2006Ballard Power Systems holdCitigroup
21.10.2005Update Ballard Power Systems Inc.: Peer PerformThomas Weisel Partners
DatumRatingAnalyst
14.01.2008Ballard Power Systems DowngradeGoldman Sachs Group Inc.
26.04.2006Ballard Power Systems DowngradeRBC Capital Markets
25.04.2006Ballard Power Systems sellCitigroup
25.04.2006Update Ballard Power Systems Inc.: SellSmith Barney Citigroup

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Ballard Power Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen