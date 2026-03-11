Brennstoffzellen-Bilanz

Der kanadische Hersteller von Brennstoffzellen, Ballard Power, hat am Donnerstag seine Bücher geöffnet. So fielen die Zahlen aus.

Für Ballard Power ist das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2025 mit roten Zahlen zu Ende gegangen. Je Aktie verlor das Unternehmen der Brennstoffzellenbranche 0,06 US-Dollar nach einem Verlust von 0,16 US-Dollar im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Damit fiel das Ergebnis besser aus als erwartet: Die Analystenschätzungen für das EPS hatten sich im Vorfeld auf -0,08 US-Dollar belaufen.

Wer­bung Wer­bung

Der Umsatz lag mit 33,6 Millionen US-Dollar unterdessen ebenfalls leicht über den Erwartungen der Analysten von 32,24 Millionen US-Dollar. Im Vorjahreszeitraum hatte Ballard Power noch Erlöse von 24,52 Millionen US-Dollar eingefahren.

Auf Gesamtjahressicht blieb das Unternehmen in den roten Zahlen: Das EPS lag bei -0,30 US-Dollar nach -1,08 US-Dollar je Aktie im Vorjahr und Analystenerwartungen von -0,31 US-Dollar je Anteilsschein. Der Umsatz verbesserte sich daneben im abgelaufenen Jahr von zuvor 69,73 Millionen US-Dollar auf nun 99,4 Millionen US-Dollar - damit wurden die Analystenschätzungen in Höhe von 97,72 Millionen US-Dollar ebenso übertroffen.

Die Ballard Power-Aktie zeigt sich an der US-Börse NASDAQ zeitweise 4,66 Prozent höher bei 2,25 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net