Toyota-Aktie höher: Beteiligung an Cellcentric-JV von Daimler Truck/Volvo
Toyota steigt nun verbindlich in das Joint Venture von Daimler Truck und Volvo zur Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Brennstoffzellen für schwere Nutzfahrzeuge, Cellcentric, ein.
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Wie Daimler Truck mitteilte, ist eine "verbindliche Vereinbarung für den Einstieg von Toyota als gleichberechtigter Anteilseigner bei Cellcentric" unterzeichnet worden. Künftig werde jeder der drei Gesellschafter ein Drittel der Anteile am Joint Venture halten.
Cellcentric ist ein 2021 gegründetes Joint Venture der Daimler Truck AG und der Volvo Group, das Brennstoffzellensysteme für den Einsatz in schweren Nutzfahrzeugen und anderen Anwendungen mit vergleichbaren Anforderungen entwickelt, produziert und vermarktet. Im März hatten die Unternehmen eine unverbindliche Absichtserklärung dazu unterzeichnet.
Der Abschluss wird gegen Jahresende 2026 oder Anfang 2027 erwarte, er steht unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen.
Durch die Zusammenarbeit soll Cellcentrics Marktposition weiter gestärkt werden. Durch die Zusammenarbeit mit Branchenverbänden und Partnern entlang der gesamten Wasserstoff-Wertschöpfungskette wollen die Partner die Entwicklung von Wasserstoffversorgung und -Infrastruktur unterstützen und den Aufbau eines leistungsfähigen Wasserstoff-Ökosystems vorantreiben. Cellcentric werde weiterhin als unabhängiges und eigenständig geführtes Unternehmen agieren. Es beschäftigt mehr als 560 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in interdisziplinären Teams an den Standorten Kirchheim/Teck, Esslingen, Stuttgart und Burnaby (Kanada).
In Tokio schloss die Toyota-Aktie 2,36 Prozent fester bei 2.966 Yen.
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