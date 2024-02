Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Donnerstagvormittag im Minusbereich

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Brenntag SE. Zuletzt fiel die Brenntag SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 81,78 EUR ab.

Das Papier von Brenntag SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 81,78 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Brenntag SE-Aktie bis auf 81,46 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 81,86 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 9.710 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 02.01.2024 auf bis zu 84,18 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,93 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 20.03.2023 Kursverluste bis auf 65,02 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Brenntag SE-Aktie 25,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 85,24 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Brenntag SE am 09.11.2023. Es stand ein EPS von 1,18 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Brenntag SE noch ein Gewinn pro Aktie von 1,60 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 4.088,30 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 19,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.100,50 EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.03.2024 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 05.03.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,30 EUR je Brenntag SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

Die Expertenmeinungen zur Brenntag SE-Aktie im Januar 2024

Zuversicht in Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX am Mittwochmittag

DAX aktuell: DAX am Mittwochmittag schwächer