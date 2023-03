Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittwochmittag gesucht

Um 12:06 Uhr ging es für das Brenntag SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 71,80 EUR. Die Brenntag SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 71,98 EUR aus. Bei 71,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 119.110 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.03.2022 bei 76,62 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,29 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 53,58 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.10.2022). Der aktuelle Kurs der Brenntag SE-Aktie ist somit 34,01 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Brenntag SE-Aktie bei 85,39 EUR.

Brenntag SE veröffentlichte am 09.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 1,60 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Brenntag SE 1,02 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 5.100,50 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.738,20 EUR umgesetzt worden waren.

Die Brenntag SE-Bilanz für Q4 2022 wird am 08.03.2023 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 06.03.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 6,44 EUR je Aktie in den Brenntag SE-Büchern.

