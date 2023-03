Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Nachmittag mit Abschlägen

Die Brenntag SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 04:06 Uhr um 0,3 Prozent auf 71,22 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Brenntag SE-Aktie ging bis auf 71,12 EUR. Bei 71,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 173.049 Brenntag SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.03.2022 bei 76,62 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,05 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 53,58 EUR. Dieser Wert wurde am 13.10.2022 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 32,92 Prozent könnte die Brenntag SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 85,39 EUR für die Brenntag SE-Aktie.

Brenntag SE gewährte am 09.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,60 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Brenntag SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 36,44 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5.100,50 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3.738,20 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.03.2023 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Brenntag SE-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 06.03.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Brenntag SE-Aktie in Höhe von 6,44 EUR im Jahr 2022 aus.

