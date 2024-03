Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE legt am Mittag zu

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 86,06 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Brenntag SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 86,06 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Brenntag SE-Aktie bei 87,12 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 84,84 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 126.117 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Am 01.03.2024 markierte das Papier bei 87,12 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Brenntag SE-Aktie damit 1,22 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 65,02 EUR am 20.03.2023. Mit einem Kursverlust von 24,45 Prozent würde die Brenntag SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 2,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,98 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 85,24 EUR je Brenntag SE-Aktie aus.

Am 09.11.2023 hat Brenntag SE die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,18 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Brenntag SE 1,60 EUR je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Brenntag SE mit einem Umsatz von insgesamt 4.088,30 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.100,50 EUR erwirtschaftet worden waren, um 19,85 Prozent verringert.

Am 07.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Brenntag SE veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Brenntag SE-Anleger Experten zufolge am 05.03.2025 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,29 EUR je Brenntag SE-Aktie.

