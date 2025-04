Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Dienstagmittag auf grünem Terrain

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Brenntag SE. Im XETRA-Handel gewannen die Brenntag SE-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von Brenntag SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,1 Prozent auf 59,66 EUR. Die Brenntag SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 59,96 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 59,96 EUR. Von der Brenntag SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 57.751 Stück gehandelt.

Am 14.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 78,28 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 31,21 Prozent über dem aktuellen Kurs der Brenntag SE-Aktie. Am 15.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 54,20 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,15 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 2,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,96 EUR je Brenntag SE-Aktie. Analysten bewerten die Brenntag SE-Aktie im Durchschnitt mit 75,14 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Brenntag SE am 12.03.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,88 EUR gegenüber 0,93 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,94 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,99 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Brenntag SE am 14.05.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Brenntag SE-Anleger Experten zufolge am 07.05.2026 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,99 EUR je Aktie belaufen.

