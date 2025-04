Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

Aktie im Blick

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Brenntag SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 59,12 EUR.

Um 15:52 Uhr rutschte die Brenntag SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 59,12 EUR ab. Bei 58,90 EUR markierte die Brenntag SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 59,96 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 98.721 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 78,28 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.05.2024 erreicht. 32,41 Prozent Plus fehlen der Brenntag SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.01.2025 (54,20 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 8,32 Prozent könnte die Brenntag SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2023 2,10 EUR an Brenntag SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,96 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 75,14 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Brenntag SE am 12.03.2025. Das EPS wurde auf 0,88 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,93 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,18 Prozent auf 3,99 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,94 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Brenntag SE am 14.05.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 07.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Brenntag SE.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 4,99 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

