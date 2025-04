Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Vormittag stärker

Aktie im Fokus

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Brenntag SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 59,90 EUR.

Das Papier von Brenntag SE konnte um 09:05 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 59,90 EUR. Die Brenntag SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 59,96 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 59,96 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 7.023 Brenntag SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (78,28 EUR) erklomm das Papier am 14.05.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 30,68 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 15.01.2025 auf bis zu 54,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Brenntag SE-Aktie liegt somit 10,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Brenntag SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,10 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,96 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 75,14 EUR.

Am 12.03.2025 hat Brenntag SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,88 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,93 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 3,99 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,94 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.05.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 07.05.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Brenntag SE ein EPS in Höhe von 4,98 EUR in den Büchern stehen haben wird.

