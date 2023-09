Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittag stärker

Brenntag SE im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Brenntag SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 75,10 EUR zu.

Das Papier von Brenntag SE konnte um 11:49 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 75,10 EUR. In der Spitze gewann die Brenntag SE-Aktie bis auf 75,50 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 74,78 EUR. Bisher wurden heute 47.680 Brenntag SE-Aktien gehandelt.

Am 11.05.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 77,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Brenntag SE-Aktie liegt somit 3,22 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 53,58 EUR fiel das Papier am 14.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,66 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 83,56 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Brenntag SE am 10.05.2023. Das EPS lag bei 1,40 EUR. Im letzten Jahr hatte Brenntag SE einen Gewinn von 1,86 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig standen 4.527,10 EUR in den Büchern – ein Minus von 10,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Brenntag SE 5.061,20 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 09.11.2023 dürfte Brenntag SE Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 06.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Brenntag SE.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,23 EUR je Brenntag SE-Aktie.

