Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE steigt am Vormittag

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Brenntag SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 74,90 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 74,90 EUR zu. In der Spitze gewann die Brenntag SE-Aktie bis auf 75,04 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 74,78 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.248 Brenntag SE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 77,60 EUR erreichte der Titel am 11.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,60 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.10.2022 bei 53,58 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,46 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 83,56 EUR aus.

Brenntag SE gewährte am 10.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,40 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,86 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Brenntag SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.527,10 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 10,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.061,20 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 09.11.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der Brenntag SE-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 06.11.2024.

Experten gehen davon aus, dass Brenntag SE im Jahr 2023 5,23 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

