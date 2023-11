Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE tendiert am Mittag fester

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 70,30 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 70,30 EUR. In der Spitze gewann die Brenntag SE-Aktie bis auf 70,68 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 70,48 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 36.451 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Am 20.09.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 77,90 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 10,81 Prozent Plus fehlen der Brenntag SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 54,94 EUR am 16.12.2022. Das 52-Wochen-Tief könnte die Brenntag SE-Aktie mit einem Verlust von 21,85 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 83,56 EUR je Brenntag SE-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Brenntag SE am 09.08.2023 vor. Das EPS belief sich auf 1,23 EUR gegenüber 1,86 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Brenntag SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.256,60 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 15,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.061,20 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Brenntag SE am 09.11.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Brenntag SE-Anleger Experten zufolge am 06.11.2024 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Brenntag SE einen Gewinn von 5,22 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

