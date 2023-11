Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE schiebt sich am Mittwochvormittag vor

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 70,50 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die Brenntag SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 70,50 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Brenntag SE-Aktie sogar auf 70,60 EUR. Bei 70,48 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 4.304 Brenntag SE-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (77,90 EUR) erklomm das Papier am 20.09.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,50 Prozent hinzugewinnen. Am 16.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 54,94 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Brenntag SE-Aktie 28,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 83,56 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Brenntag SE am 09.08.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,23 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,86 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 15,90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4.256,60 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 5.061,20 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 09.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 06.11.2024 dürfte Brenntag SE die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Brenntag SE-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,22 EUR je Aktie.

