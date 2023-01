Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Montagmittag in Grün

Das Papier von Brenntag SE legte um 12:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 60,52 EUR. Bei 60,54 EUR markierte die Brenntag SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 59,98 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 84.340 Brenntag SE-Aktien.

Am 05.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 81,76 EUR an. Der derzeitige Kurs der Brenntag SE-Aktie liegt somit 25,98 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 53,58 EUR am 13.10.2022. Mit einem Abschlag von mindestens 12,95 Prozent könnte die Brenntag SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 88,28 EUR an.

Brenntag SE ließ sich am 09.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,60 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,02 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 5.100,50 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.738,20 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.03.2023 erfolgen. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Brenntag SE rechnen Experten am 06.03.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 6,54 EUR je Brenntag SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

So schätzen die Analysten die Brenntag SE-Aktie im Dezember 2022 ein

Brenntag-Aktie schließt mit Gewinnen: Brenntag-Großaktionär Primestone Capital spricht sich gegen Univar-Übernahme aus

Brenntag SE-Aktie: Was Analysten im November vom Papier halten

Ausgewählte Hebelprodukte auf Brenntag SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Brenntag SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Brenntag SE

Bildquellen: Brenntag