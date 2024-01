Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Dienstagmittag mit Aufschlag

Brenntag SE im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Brenntag SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 83,58 EUR zu.

Die Brenntag SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 83,58 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Brenntag SE-Aktie sogar auf 84,18 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 83,58 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 47.333 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 02.01.2024 auf bis zu 84,18 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Brenntag SE-Aktie damit 0,71 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 59,82 EUR erreichte der Anteilsschein am 02.01.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 28,43 Prozent würde die Brenntag SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 83,99 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Brenntag SE am 09.11.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,18 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,60 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 4.088,30 EUR in den Büchern – ein Minus von 19,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Brenntag SE 5.100,50 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Brenntag SE am 07.03.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 05.03.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,30 EUR je Brenntag SE-Aktie.

