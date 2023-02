Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE reagiert am Donnerstagvormittag positiv

Die Brenntag SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 69,52 EUR. Kurzfristig markierte die Brenntag SE-Aktie bei 69,68 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 69,08 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 8.045 Brenntag SE-Aktien.

Bei 79,28 EUR markierte der Titel am 17.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,31 Prozent könnte die Brenntag SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.10.2022 bei 53,58 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,75 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 86,81 EUR.

Brenntag SE veröffentlichte am 09.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 1,60 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Brenntag SE noch ein Gewinn pro Aktie von 1,02 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 36,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3.738,20 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5.100,50 EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 08.03.2023 erwartet. Brenntag SE dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 06.03.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Brenntag SE einen Gewinn von 6,51 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

Brenntag-Aktie mit Gewinnen: Brenntag schließt Partnerschaft für mehr Transparenz in der Lieferkette

Januar 2023: Das sind die Expertenmeinungen zur Brenntag SE-Aktie

Brenntag-Aktie im Minus: Brenntag erhält neues Mitglied im Vorstand

Ausgewählte Hebelprodukte auf Brenntag SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Brenntag SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Brenntag SE

Bildquellen: Brenntag