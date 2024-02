Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE präsentiert sich am Freitagvormittag fester

Aktie im Blick

Die Aktie von Brenntag SE zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Brenntag SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 81,72 EUR.

Um 09:07 Uhr wies die Brenntag SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 81,72 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Brenntag SE-Aktie bisher bei 82,00 EUR. Mit einem Wert von 81,56 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Brenntag SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 15.446 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 84,18 EUR erreichte der Titel am 02.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 3,01 Prozent Plus fehlen der Brenntag SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 65,02 EUR am 20.03.2023. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Brenntag SE-Aktie 25,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 85,24 EUR an.

Brenntag SE ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,18 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,60 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 4.088,30 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 19,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.100,50 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Brenntag SE am 07.03.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Brenntag SE rechnen Experten am 05.03.2025.

Experten gehen davon aus, dass Brenntag SE im Jahr 2023 5,30 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

