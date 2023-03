Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Donnerstagnachmittag in Grün

Die Brenntag SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 04:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 71,32 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Brenntag SE-Aktie sogar auf 71,58 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 70,68 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 98.629 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Bei 76,62 EUR erreichte der Titel am 23.03.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,92 Prozent hinzugewinnen. Bei 53,58 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Brenntag SE-Aktie 33,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 85,39 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Brenntag SE am 09.11.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,60 EUR, nach 1,02 EUR im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 36,44 Prozent auf 5.100,50 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.738,20 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 08.03.2023 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 06.03.2024.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 6,44 EUR je Brenntag SE-Aktie.

