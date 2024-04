Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Brenntag SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 77,50 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Brenntag SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,7 Prozent auf 77,50 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Brenntag SE-Aktie bei 77,36 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 77,92 EUR. Bisher wurden via XETRA 38.332 Brenntag SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.03.2024 bei 87,12 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,41 Prozent hinzugewinnen. Bei 66,32 EUR fiel das Papier am 05.08.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 14,43 Prozent könnte die Brenntag SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Brenntag SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,98 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Brenntag SE 2,00 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 87,66 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Brenntag SE am 07.03.2024 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,92 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.943,10 EUR – das entspricht einem Minus von 16,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.734,50 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 14.05.2024 erwartet. Am 08.05.2025 wird Brenntag SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Brenntag SE einen Gewinn von 5,46 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

