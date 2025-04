Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE büßt am Vormittag ein

Kurs der Brenntag SE

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Brenntag SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 58,88 EUR abwärts.

Die Brenntag SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 58,88 EUR. In der Spitze büßte die Brenntag SE-Aktie bis auf 58,42 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 58,42 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 5.636 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 78,28 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.05.2024 erreicht. Gewinne von 32,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 15.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 54,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,95 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,96 EUR. Im Vorjahr hatte Brenntag SE 2,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 75,14 EUR.

Am 12.03.2025 lud Brenntag SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,88 EUR, nach 0,93 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 3,99 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 1,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,94 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Brenntag SE am 14.05.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 07.05.2026 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Brenntag SE-Gewinn in Höhe von 4,99 EUR je Aktie aus.

