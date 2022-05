Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie notierte um 16:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,1 Prozent auf 72,38 EUR. Die Brenntag SE-Aktie sank bis auf 70,78 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 73,38 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 207.265 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Bei 87,40 EUR markierte der Titel am 01.09.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,19 Prozent könnte die Brenntag SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.03.2022 (64,82 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,66 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 91,68 EUR für die Brenntag SE-Aktie.

Brenntag SE gewährte am 09.03.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,99 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,72 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.041,70 EUR – ein Plus von 40,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Brenntag SE 2.876,20 EUR erwirtschaftet hatte.

Brenntag SE wird die nächste Bilanz für Q1 2022 voraussichtlich am 11.05.2022 vorlegen. Schätzungsweise am 10.05.2023 dürfte Brenntag SE die Q1 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Brenntag SE im Jahr 2024 5,63 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

So schätzen die Analysten die Brenntag SE-Aktie im April 2022 ein

Erste Schätzungen: Brenntag SE präsentiert Quartalsergebnisse

Mercedes-Benz-Aktie, BASF-Aktie & Co.: Welche DAX-Unternehmen die höchsten Dividendenrenditen bieten

Ausgewählte Hebelprodukte auf Brenntag SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Brenntag SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Brenntag SE

Bildquellen: Brenntag