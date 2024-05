Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Vormittag nahe Nulllinie

Aktie im Blick

Die Aktie von Brenntag SE zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Die Brenntag SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 74,84 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Brenntag SE-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 74,84 EUR. Die Brenntag SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 74,84 EUR. Im Tief verlor die Brenntag SE-Aktie bis auf 74,68 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 74,76 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 4.914 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.03.2024 bei 87,12 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,41 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 66,32 EUR. Dieser Wert wurde am 05.08.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,38 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Brenntag SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,15 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Brenntag SE 2,10 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 85,38 EUR für die Brenntag SE-Aktie.

Brenntag SE ließ sich am 07.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,93 EUR, nach 0,67 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Brenntag SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 16,72 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,94 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,73 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 14.05.2024 dürfte Brenntag SE Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 08.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Brenntag SE.

In der Brenntag SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 5,39 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

