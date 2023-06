Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE verteuert sich am Nachmittag

Aktien in diesem Artikel Brenntag 74,74 EUR

Im XETRA-Handel gewannen die Brenntag SE-Papiere um 15:52 Uhr 1,6 Prozent. Kurzfristig markierte die Brenntag SE-Aktie bei 75,42 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 74,42 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 91.437 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Am 11.05.2023 erreichte der Anteilsschein mit 77,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Brenntag SE-Aktie derzeit noch 2,97 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.10.2022 (53,58 EUR). Der aktuelle Kurs der Brenntag SE-Aktie ist somit 28,90 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 88,94 EUR.

Am 10.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,40 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,61 EUR je Aktie erzielt worden. Brenntag SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.527,10 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.533,10 EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 09.08.2023 dürfte Brenntag SE Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Brenntag SE möglicherweise am 07.08.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Brenntag SE einen Gewinn von 5,45 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

