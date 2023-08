Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 68,28 EUR abwärts.

Die Brenntag SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:46 Uhr um 2,6 Prozent auf 68,28 EUR ab. Die Brenntag SE-Aktie sank bis auf 68,22 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 69,20 EUR. Bisher wurden heute 77.620 Brenntag SE-Aktien gehandelt.

Am 11.05.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 77,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,65 Prozent. Bei 53,58 EUR fiel das Papier am 14.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Brenntag SE-Aktie liegt somit 27,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 84,31 EUR je Brenntag SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Brenntag SE am 10.05.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,40 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,61 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4.527,10 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4.533,10 EUR in den Büchern gestanden.

Am 09.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 07.08.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Brenntag SE-Aktie in Höhe von 5,32 EUR im Jahr 2023 aus.

