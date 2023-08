Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Nachmittag mit Verlusten

Blick auf Brenntag SE-Kurs

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Brenntag SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,9 Prozent auf 68,76 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für die Brenntag SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,9 Prozent auf 68,76 EUR. Die Brenntag SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 67,88 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 69,20 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 250.296 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 77,60 EUR erreichte der Titel am 11.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,86 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 14.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 53,58 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 22,08 Prozent könnte die Brenntag SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 84,31 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Brenntag SE am 10.05.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,40 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,61 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4.527,10 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4.533,10 EUR in den Büchern gestanden.

Die Brenntag SE-Bilanz für Q2 2023 wird am 09.08.2023 erwartet. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Brenntag SE-Anleger Experten zufolge am 07.08.2024 werfen.

Experten taxieren den Brenntag SE-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,32 EUR je Aktie.

