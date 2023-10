Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE tendiert am Montagnachmittag auf rotem Terrain

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 72,92 EUR nach.

Die Brenntag SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 72,92 EUR. In der Spitze büßte die Brenntag SE-Aktie bis auf 72,92 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 73,60 EUR. Zuletzt wechselten 77.332 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.09.2023 bei 77,90 EUR. Der derzeitige Kurs der Brenntag SE-Aktie liegt somit 6,39 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 14.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 53,58 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,52 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 83,81 EUR aus.

Am 09.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 1,23 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Brenntag SE noch ein Gewinn pro Aktie von 1,86 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 4.256,60 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 15,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.061,20 EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 09.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Brenntag SE rechnen Experten am 06.11.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Brenntag SE-Aktie in Höhe von 5,24 EUR im Jahr 2023 aus.

