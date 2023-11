Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE tendiert am Vormittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Brenntag SE zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Brenntag SE-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Um 09:06 Uhr sprang die Brenntag SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 71,22 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Brenntag SE-Aktie bei 71,44 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 71,36 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3.003 Brenntag SE-Aktien.

Am 20.09.2023 markierte das Papier bei 77,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,38 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Brenntag SE-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 16.12.2022 Kursverluste bis auf 54,94 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 22,86 Prozent würde die Brenntag SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 83,56 EUR für die Brenntag SE-Aktie.

Brenntag SE gewährte am 09.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,23 EUR gegenüber 1,86 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 4.256,60 EUR in den Büchern – ein Minus von 15,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Brenntag SE 5.061,20 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 09.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Brenntag SE veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Brenntag SE rechnen Experten am 06.11.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Brenntag SE einen Gewinn von 5,22 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

