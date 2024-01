Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE verzeichnet am Mittwochnachmittag Verluste

So bewegt sich Brenntag SE

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Brenntag SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 81,90 EUR.

Das Papier von Brenntag SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,3 Prozent auf 81,90 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Brenntag SE-Aktie bei 81,76 EUR. Bei 82,56 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Brenntag SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 101.587 Stück gehandelt.

Am 02.01.2024 markierte das Papier bei 84,18 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Brenntag SE-Aktie 2,78 Prozent zulegen. Am 03.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 63,34 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Brenntag SE-Aktie 22,66 Prozent sinken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 83,99 EUR.

Am 09.11.2023 hat Brenntag SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,18 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 4.088,30 EUR, gegenüber 5.100,50 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 19,85 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 07.03.2024 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Brenntag SE rechnen Experten am 05.03.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,30 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

Brenntag-Aktie sinkt: Zweite Tranche des Aktienrückkaufprogramms gestartet

Dezember 2023: Die Expertenmeinungen zur Brenntag SE-Aktie

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX legt letztendlich den Rückwärtsgang ein