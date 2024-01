Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE gibt am Mittwochvormittag ab

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 82,46 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 82,46 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Brenntag SE-Aktie bei 82,24 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 82,56 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7.512 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Am 02.01.2024 markierte das Papier bei 84,18 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,09 Prozent könnte die Brenntag SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 63,34 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,19 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Brenntag SE-Aktie bei 83,99 EUR.

Brenntag SE ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,18 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,60 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 19,85 Prozent auf 4.088,30 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 5.100,50 EUR gelegen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 07.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 05.03.2025.

Experten taxieren den Brenntag SE-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,30 EUR je Aktie.

