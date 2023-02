Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Freitagvormittag mit negativen Vorzeichen

Die Brenntag SE-Aktie musste um 09:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 70,68 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Brenntag SE-Aktie bis auf 70,66 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 70,84 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 6.168 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.02.2022 bei 79,28 EUR. 10,85 Prozent Plus fehlen der Brenntag SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 13.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 53,58 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 31,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Brenntag SE-Aktie bei 86,81 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Brenntag SE am 09.11.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,60 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Brenntag SE 1,02 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 5.100,50 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.738,20 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.03.2023 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 06.03.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 6,50 EUR je Aktie belaufen.



