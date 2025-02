Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE tendiert am Montagnachmittag südwärts

Aktienentwicklung

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,2 Prozent auf 59,42 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 2,2 Prozent auf 59,42 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der Brenntag SE-Aktie ging bis auf 58,82 EUR. Bei 59,86 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 95.740 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (87,12 EUR) erklomm das Papier am 01.03.2024. Mit einem Zuwachs von mindestens 46,62 Prozent könnte die Brenntag SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 15.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 54,20 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,78 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR an Brenntag SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,07 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 76,29 EUR an.

Am 12.11.2024 äußerte sich Brenntag SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,82 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,18 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Brenntag SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,48 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,07 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,09 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Brenntag SE am 12.03.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Brenntag SE-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 11.03.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,58 EUR je Aktie belaufen.



