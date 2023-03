Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Freitagvormittag mit Aufschlag

Die Brenntag SE-Aktie konnte um 09:05 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 72,14 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Brenntag SE-Aktie bisher bei 72,22 EUR. Bei 71,98 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 5.083 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.03.2022 bei 76,62 EUR. Derzeit notiert die Brenntag SE-Aktie damit 5,85 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 13.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 53,58 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,64 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Brenntag SE-Aktie bei 85,39 EUR.

Am 09.11.2022 legte Brenntag SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Brenntag SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,60 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,02 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5.100,50 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 36,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Brenntag SE einen Umsatz von 3.738,20 EUR eingefahren.

Am 08.03.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Brenntag SE veröffentlicht werden. Brenntag SE dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 06.03.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 6,44 EUR je Aktie in den Brenntag SE-Büchern.

