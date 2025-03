Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE zieht am Mittag an

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Brenntag SE. Das Papier von Brenntag SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 64,14 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Brenntag SE konnte um 11:47 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 64,14 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Brenntag SE-Aktie bei 64,18 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 63,44 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Brenntag SE-Aktien beläuft sich auf 39.692 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.03.2024 bei 87,12 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Brenntag SE-Aktie somit 26,38 Prozent niedriger. Am 15.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 54,20 EUR. Der derzeitige Kurs der Brenntag SE-Aktie liegt somit 18,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,07 EUR. Im Vorjahr hatte Brenntag SE 2,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 76,29 EUR je Brenntag SE-Aktie aus.

Am 12.11.2024 hat Brenntag SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,82 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,18 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Brenntag SE mit einem Umsatz von insgesamt 4,07 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,09 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,48 Prozent verringert.

Am 12.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 11.03.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Brenntag SE einen Gewinn von 4,58 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

Brenntag SE-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

DAX 40-Papier Brenntag SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Brenntag SE-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

DAX-Handel aktuell: DAX gibt zum Handelsende nach