Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE gewinnt am Montagnachmittag an Fahrt

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Brenntag SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,2 Prozent auf 65,22 EUR zu.

Um 15:52 Uhr wies die Brenntag SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 65,22 EUR nach oben. Die Brenntag SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 65,94 EUR. Bei 63,44 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 165.436 Brenntag SE-Aktien.

Bei 87,12 EUR markierte der Titel am 01.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Brenntag SE-Aktie somit 25,14 Prozent niedriger. Am 15.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 54,20 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,90 Prozent.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,07 EUR. Analysten bewerten die Brenntag SE-Aktie im Durchschnitt mit 76,29 EUR.

Brenntag SE ließ sich am 12.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,82 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,18 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,48 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,07 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,09 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 12.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 11.03.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Brenntag SE im Jahr 2024 4,58 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

