Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE verteidigt am Vormittag Tendenz

Brenntag SE im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 63,82 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Brenntag SE-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:05 Uhr bei 63,82 EUR. Im Tageshoch stieg die Brenntag SE-Aktie bis auf 63,82 EUR. Der Kurs der Brenntag SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 63,34 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 63,44 EUR. Zuletzt wechselten 6.854 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Am 01.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 87,12 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 36,51 Prozent. Am 15.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 54,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 15,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2023 2,10 EUR an Brenntag SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,07 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 76,29 EUR an.

Am 12.11.2024 hat Brenntag SE die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,82 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Brenntag SE 1,18 EUR je Aktie eingenommen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,48 Prozent auf 4,07 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,09 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 12.03.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Brenntag SE rechnen Experten am 11.03.2026.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Brenntag SE ein EPS in Höhe von 4,58 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

Brenntag SE-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

DAX 40-Papier Brenntag SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Brenntag SE-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

DAX-Handel aktuell: DAX gibt zum Handelsende nach