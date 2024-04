Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Nachmittag verlustreich

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 76,58 EUR abwärts.

Um 15:52 Uhr rutschte die Brenntag SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 76,58 EUR ab. Der Kurs der Brenntag SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 76,48 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 77,48 EUR. Zuletzt wechselten 60.362 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Am 01.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 87,12 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,76 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 66,32 EUR. Dieser Wert wurde am 05.08.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Brenntag SE-Aktie 15,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Brenntag SE seine Aktionäre 2022 mit 2,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,98 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 87,66 EUR.

Am 07.03.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,92 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 16,72 Prozent zurück. Hier wurden 3.943,10 EUR gegenüber 4.734,50 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Brenntag SE wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 14.05.2024 vorlegen. Am 08.05.2025 wird Brenntag SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Brenntag SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 5,46 EUR fest.

