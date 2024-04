Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittwochvormittag mit Kurseinbußen

Kursverlauf

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Brenntag SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 76,72 EUR nach.

Die Brenntag SE-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 76,72 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Brenntag SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 76,72 EUR aus. Bei 77,48 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4.456 Brenntag SE-Aktien.

Am 01.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 87,12 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,56 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.08.2023 (66,32 EUR). Abschläge von 13,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,98 EUR. Im Vorjahr hatte Brenntag SE 2,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Brenntag SE-Aktie bei 87,66 EUR.

Brenntag SE veröffentlichte am 07.03.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,92 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Brenntag SE ein EPS von 0,67 EUR je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 16,72 Prozent auf 3.943,10 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.734,50 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.05.2024 erfolgen. Brenntag SE dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 08.05.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 5,46 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

