Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittag mit roter Tendenz

Brenntag SE im Fokus

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Brenntag SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 58,98 EUR abwärts.

Die Brenntag SE-Aktie wies um 11:47 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 58,98 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Brenntag SE-Aktie bis auf 57,88 EUR. Bei 58,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 67.538 Brenntag SE-Aktien.

Am 14.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 78,28 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 32,72 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 54,20 EUR am 15.01.2025. Der derzeitige Kurs der Brenntag SE-Aktie liegt somit 8,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,96 EUR, nach 2,10 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 75,81 EUR je Brenntag SE-Aktie aus.

Brenntag SE ließ sich am 12.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,88 EUR gegenüber 0,93 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 3,99 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,94 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Brenntag SE am 14.05.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 07.05.2026 dürfte Brenntag SE die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Brenntag SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,99 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

