Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Nachmittag verlustreich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,3 Prozent auf 57,92 EUR abwärts.

Das Papier von Brenntag SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 2,3 Prozent auf 57,92 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Brenntag SE-Aktie bisher bei 57,62 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 58,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 134.940 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Am 14.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 78,28 EUR. 35,15 Prozent Plus fehlen der Brenntag SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.01.2025 bei 54,20 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,42 Prozent.

Für Brenntag SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,96 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 75,81 EUR aus.

Am 12.03.2025 lud Brenntag SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,88 EUR gegenüber 0,93 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,99 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,94 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Brenntag SE am 14.05.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Brenntag SE-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 07.05.2026.

Experten taxieren den Brenntag SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,99 EUR je Aktie.

