Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE tendiert am Dienstagvormittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Brenntag SE. Das Papier von Brenntag SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 72,56 EUR abwärts.

Die Brenntag SE-Aktie wies um 09:07 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 72,56 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Brenntag SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 72,44 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 72,60 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2.380 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Am 20.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 77,90 EUR an. Der derzeitige Kurs der Brenntag SE-Aktie liegt somit 6,85 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 53,58 EUR. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Brenntag SE-Aktie derzeit noch 26,16 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 83,81 EUR aus.

Brenntag SE veröffentlichte am 09.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,23 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,86 EUR je Aktie in den Büchern standen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 15,90 Prozent auf 4.256,60 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.061,20 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.11.2023 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Brenntag SE rechnen Experten am 06.11.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,24 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

