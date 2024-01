Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE verzeichnet am Mittag kaum Ausschläge

Brenntag SE im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 82,08 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr bei 82,08 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Kurzfristig markierte die Brenntag SE-Aktie bei 82,40 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Das bisherige Tagestief markierte Brenntag SE-Aktie bei 81,90 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 82,06 EUR. Von der Brenntag SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 53.388 Stück gehandelt.

Bei 84,18 EUR erreichte der Titel am 02.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,56 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Brenntag SE-Aktie. Am 05.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 63,42 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Brenntag SE-Aktie derzeit noch 22,73 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 83,99 EUR an.

Brenntag SE gewährte am 09.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,18 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,60 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Brenntag SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 19,85 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4.088,30 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5.100,50 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Brenntag SE am 07.03.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 05.03.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,30 EUR je Brenntag SE-Aktie.

