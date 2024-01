Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE tendiert am Donnerstagvormittag nordwärts

Brenntag SE im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 82,22 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Brenntag SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,3 Prozent auf 82,22 EUR. In der Spitze legte die Brenntag SE-Aktie bis auf 82,26 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 82,06 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.962 Brenntag SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.01.2024 bei 84,18 EUR. 2,38 Prozent Plus fehlen der Brenntag SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 63,42 EUR am 05.01.2023. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Brenntag SE-Aktie 22,87 Prozent sinken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 83,99 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Brenntag SE am 09.11.2023. Brenntag SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,18 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,60 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4.088,30 EUR – eine Minderung von 19,85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 5.100,50 EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Brenntag SE am 07.03.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 05.03.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Brenntag SE im Jahr 2023 5,30 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

DAX 40-Titel Brenntag SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Brenntag SE-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Brenntag-Aktie sinkt: Zweite Tranche des Aktienrückkaufprogramms gestartet

Dezember 2023: Die Expertenmeinungen zur Brenntag SE-Aktie