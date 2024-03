Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittag auf rotem Terrain

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Brenntag SE. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 84,24 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,9 Prozent auf 84,24 EUR. Die Brenntag SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 84,24 EUR ab. Bei 85,72 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 89.509 Brenntag SE-Aktien gehandelt.

Am 01.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 87,12 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Brenntag SE-Aktie somit 3,31 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.03.2023 (65,02 EUR). Mit Abgaben von 22,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2022 erhielten Brenntag SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,98 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Brenntag SE-Aktie bei 85,24 EUR.

Brenntag SE gewährte am 09.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,18 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Brenntag SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 19,85 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4.088,30 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5.100,50 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.03.2024 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 05.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Brenntag SE.

Den erwarteten Gewinn je Brenntag SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,29 EUR fest.

