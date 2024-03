Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Montagnachmittag billiger

Brenntag SE im Fokus

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 84,88 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 84,88 EUR abwärts. Bei 84,12 EUR markierte die Brenntag SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 85,72 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Brenntag SE-Aktie belief sich zuletzt auf 171.652 Aktien.

Am 01.03.2024 markierte das Papier bei 87,12 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,64 Prozent über dem aktuellen Kurs der Brenntag SE-Aktie. Am 20.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 65,02 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Brenntag SE-Aktie mit einem Verlust von 23,40 Prozent wieder erreichen.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 2,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,98 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 85,24 EUR je Brenntag SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Brenntag SE am 09.11.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,18 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Brenntag SE im vergangenen Quartal 4.088,30 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 19,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Brenntag SE 5.100,50 EUR umsetzen können.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.03.2024 veröffentlicht. Schätzungsweise am 05.03.2025 dürfte Brenntag SE die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Brenntag SE ein EPS in Höhe von 5,29 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

