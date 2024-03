Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Montagvormittag mit negativen Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Brenntag SE. Zuletzt ging es für die Brenntag SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 85,76 EUR.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 85,76 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Brenntag SE-Aktie bis auf 85,72 EUR. Mit einem Wert von 85,72 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.350 Brenntag SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (87,12 EUR) erklomm das Papier am 01.03.2024. Der derzeitige Kurs der Brenntag SE-Aktie liegt somit 1,56 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 65,02 EUR am 20.03.2023. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Brenntag SE-Aktie 24,18 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Brenntag SE-Aktionäre betrug im Jahr 2022 2,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,98 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 85,24 EUR je Brenntag SE-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Brenntag SE am 09.11.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,18 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,60 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.088,30 EUR – das entspricht einem Minus von 19,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.100,50 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 07.03.2024 dürfte Brenntag SE Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 05.03.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,29 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

